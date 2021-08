Rà soát toàn bộ sản phẩm công bố có công dụng phòng, điều trị Covid-19

Hôm nay, 24.8, bà Trần Việt Nga, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, Đà Nẵng , Bắc Ninh đề nghị tăng cường kiểm soát việc tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19.

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện nay, nhu cầu, tâm lý phòng, chống dịch bệnh của người dân tăng cao, do đó, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã có hành vi tự công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm có tác dụng kháng virus , kháng Covid-19, kháng viêm phòng chống được Covid-19…

Để chấn chỉnh, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh, thành và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM , Đà Nẵng, Bắc Ninh thực hiện rà soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên; rà soát toàn bộ việc tự công bố các sản phẩm ghi công dụng, đối tượng sử dụng liên quan đến phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh do Covid-19 (bao gồm cả các sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm phòng chống được Covid-19).