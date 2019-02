Rắc rối vì mua phải nhà đang cho thuê

Phản ánh tới Báo Thanh Niên, ông Trần Huy Hoàn Bảo (47 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) cho hay vợ chồng ông mua căn nhà số 53 Ký Hòa (P.11, Q.5) của bà Vương Thị Mai Trang (59 tuổi, ngụ Q.5) vào ngày 28.11.2018 với giá gần 11 tỉ đồng.

Đến ngày 24.12.2018 thì hoàn tất chủ quyền đăng bộ. Việc mua bán có hợp đồng công chứng và được đăng ký hợp pháp tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.5.

“Chết đứng” vì hợp đồng thuê nhà

Đến lúc tới nhận nhà, ông Bảo tá hỏa khi ông T.I.P (Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-SX V.L) cho biết đã thuê căn nhà trên của bà Trang thời hạn 15 năm. Theo ông P., hợp đồng thuê nhà ngày 1.2.2017 thể hiện bà Trang cho công ty của ông thuê căn nhà thời hạn 15 năm; giá thuê 30 triệu đồng/tháng. Ông P. đã chuyển 2,1 tỉ đồng tiền đặt cọc cho bà Trang.

Trong khi đó, theo ông Bảo, lúc làm biên bản bàn giao nhà, bà Trang khẳng định giữa bà và ông P. không có hợp đồng thuê nhà; ông P. sẽ dọn hàng hóa đi trong vòng 3 - 5 ngày. "Bà Trang bán nhà xong thì đi nước ngoài sống. Tôi gọi điện trao đổi thì bà này khẳng định không hề có hợp đồng cho ông T.I.P thuê nhà", ông Bảo nói. Tuy nhiên, khi ông Bảo đến đề nghị ông P. giao lại nhà thì ông P. không đồng ý và thay toàn bộ hệ thống khóa.

Ông Bảo đã làm đơn cầu cứu lên UBND và Công an P.11 (Q.5) đề nghị hỗ trợ lấy lại nhà. Thế nhưng, thay vì chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết, do quá bức xúc, ngày 6.1 ông Bảo thuê công ty bảo vệ và mời thừa phát lại đến căn nhà 53 Ký Hòa để lấy lại căn nhà và xảy ra xung đột khiến cơ quan chức năng phải niêm phong căn nhà phục vụ điều tra.

Trong khi đó, phía ông T.I.P, một phụ nữ tự nhận là vợ của ông khẳng định với PV: “Việc này do ông Bảo sai hoàn toàn vì khi mua nhà không xem căn nhà đang tranh chấp; không xem xét là ai đang ở trong đó mà tự ý nửa đêm thuê hàng chục người vô phá nhà, đòi dọn đồ là không hợp pháp. Sổ sách giấy tờ của công ty chúng tôi cũng bị niêm phong trong căn nhà. Không những bị thiệt hại về vật chất mà công ty còn bị ảnh hưởng uy tín rất lớn”.

Nhiều trường hợp tranh chấp tương tự

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ P.11 (Q.5) cho biết có tiếp nhận phản ánh của ông Bảo. Vì đây là tranh chấp dân sự nên theo chức năng, quy trình, phường sẽ mời cả hai bên lên giải thích, hòa giải. Nếu không thống nhất được thì ra tòa án để phân xử. Trong khi đó, đại úy Trần Hoàng Sơn, Phó trưởng công an P.11, khẳng định: “Vụ việc không đơn thuần là giải quyết hòa giải nên Công an P.11 đã lập hồ sơ chuyển lên CQĐT Công an Q.5 để xử lý theo thẩm quyền”.

Đại diện Công an Q.5 cho biết trước khi bán nhà cho ông Bảo, bà Trang đã cho ông T.I.P thuê, có hợp đồng. “Chuyện mua bán giữa bà Trang với ông Bảo có giấy tờ hợp lệ. Nhưng điều quan trọng là trước khi bán nhà, bà Trang có hợp đồng cho thuê còn hiệu lực. Từ đây phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng nhà”, vị này nói và cho biết thêm sau khi ông Bảo thuê người tới cắt khóa, chuyển đồ, ông T.I.P tố cáo ngược lại ông Bảo tội hủy hoại tài sản và bị mất 200 triệu đồng trong căn nhà trên. “Việc này cơ quan công an đang thụ lý điều tra, chưa có kết luận”, đại diện Công an Q.5 nói.

Cũng theo Công an Q.5, do căn nhà trước khi xảy ra tranh chấp ông T.I.P quản lý, nên công an đã mở niêm phong, bàn giao cho ông T.I.P tiếp tục quản lý để tránh hư hỏng tài sản và chờ phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. “Trên địa bàn cũng có một số trường hợp tranh chấp tương tự, nhưng chưa xảy ra hủy hoại tài sản. Sau khi được công an giải thích, những người liên quan đã kiện ra tòa để giải quyết vụ việc”, đại diện Công an Q.5 nói.