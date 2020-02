Rước họa vì ăn thịt “lạ”: Từ “tù” tới “tử”

Bị phạt hơn 300 triệu đồng vì mang tê tê bắt được đi bán Ngày 20.2, lãnh đạo Công an H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Văn Thi (41 tuổi, trú tại xã Đắk Lao, H.Đắk Mil) số tiền 315 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép ĐVHD quý hiếm. Trước đó, khi đi tưới cà phê tại khu vực rẫy thuộc thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao (Đắk Mil), Chu Văn Thi bắt được một con tê tê khoảng 4 kg. Thi mang tê tê đến TT.Đắk Mil để bán thì bị Công an H.Đắk Mil phát hiện, bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Thi đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Theo kết luận trưng cầu giám định, cá thể tê tê mà Thi vận chuyển có tên khoa học là Manis javanica, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Công an H.Đắk Mil đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, xã Nâm N'jang, Đắk Song, tiến hành thả con tê tê về môi trường sinh sống tự nhiên theo quy định. Phan Bá