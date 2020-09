Sa Pa rét bất thường, nhiệt độ 12,9 độ C

Ngày 4.9, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ sáng cùng ngày, Trạm khí tượng Sa Pa (TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã đo được nhiệt độ là 12,9 độ C, giảm hơn 1,3 độ C so với ngày 3.9.

Dù đang ở thời điểm nửa đầu mùa thu nhưng thời tiết tại Sa Pa trở rét như mùa đông là dấu hiệu bất thường.

Cũng theo ông Hải, nếu so sánh trong chuỗi nhiệt độ cùng kỳ thì mức nhiệt độ trong ngày 4.9 tại Sa Pa thấp nhất trong 63 năm qua, tính từ năm 1957 đến nay.

Thời tiết Sa Pa bỗng dưng trở rét có thể do ảnh hưởng từ trường phân kỳ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên. Ban đêm, bầu trời chuyển trạng thái từ ít đến quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm thấp, các vùng núi cao giảm mạnh hơn.