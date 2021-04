Sabeco bị đòi bồi thường 1 triệu USD cho 'chai bia bị lỗi': Mở lại phiên tòa vào ngày 20.4

Trong quá trình thụ lý vụ án, TAND Q.5 đã mời các bên lên hòa giải. Theo đó, ông Du vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đòi Sabeco phải bồi thường 1 triệu USD.

Đại diện Sabeco không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Du, đồng thời đề nghị TAND Q.5 tạm đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ động cơ, mục đích của ông Du.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, TAND Q.5 đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với chai bia Sai Gòn export, có phải là sản phẩm của Sabeco hay không.

Theo đó, Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM đã tiến hành giám định và kết luận các lớp in trên nhãn mác của chai bia được đem đi giám định, so với các lớp in trên nhãn mác của 1 chai bia tương tự (do Sabeco nộp), không phải được in ra từ cùng một bản in.