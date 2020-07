Sai phạm đất đai tại Mũi Né: Công an Bình Thuận sẽ khởi tố vụ án

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thành ủy, UBND TP.Phan Thiết thanh tra công tác quản lý đất đai P.Mũi Né. Trong đó, tập trung thanh tra các thửa đất số CG407481, CI366407 và 13.195,5 m2 mà vợ chồng Nữ - Đoàn đã xây tường rào bao quanh. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu để khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” giữa hai nhóm tranh giành đất của một dự án tại đồi cát KP.Long Sơn, P.Mũi Né và vụ “gây rối trật tự công cộng” của Trần Thị Ngọc Nữ xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận. Trả lời câu hỏi vì sao các vụ điều tra của công an rất chậm, quá trình điều tra kéo dài, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng không được ủy quyền trả lời câu hỏi này. Riêng Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Nam Long cho hay thường trực Thành ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý theo luật định.