Sai phạm và di sản nợ xấu của ông Trần Bắc Hà

Gia đình sở hữu nhiều tài sản nghìn tỉ Không chỉ là “ông trùm” tài chính, gia đình ông Trần Bắc Hà đang sở hữu những khối tài sản khổng lồ. Trong đó phải kể đến như: resort Hoàng Gia Quy Nhơn (4 sao), tọa lạc trên khu đất có diện tích hàng chục nghìn mét vuông nằm dọc theo bờ biển trung tâm TP.Quy Nhơn, do Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Công ty này được cấp phép hoạt động vào ngày 9.10.2009 và từng do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà) làm đại diện pháp luật. Cuối năm 2017, bà Lan rút tên khỏi Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, thay vào đó là bà Ngô Thị Kim Oanh (em gái bà Lan). Con gái ông Trần Bắc Hà là Trần Lan Phương hiện đang sở hữu Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 50 tỉ đồng và sau đó đã tăng lên 300 tỉ đồng. Còn Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, do con trai ông Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch HĐQT. Công ty này là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại An Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định) với tổng vốn đầu tư 298 tỉ đồng. Năm 2017, công ty Thiên Hưng, An Phú và một công ty thuộc tập đoàn địa ốc lớn được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn An Phú của ông Trần Duy Tùng còn đầu tư vào dự án bò thịt quy mô 5.669 ha ở Hà Tĩnh; đầu tư, nắm 51% vốn Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn - chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm và nhà máy nung tuyển quặng sắt công suất 600.000 tấn/năm tại KCN Thanh Bình, H.Chợ Mới (Bắc Kạn). Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Hà cùng một số người trong gia đình thành lập Công ty Sy Bun Huong tại Lào. Công ty này triển khai dự án trồng cây chanh dây tại H.Paksong, tỉnh Champasak trên diện tích đất khoảng 10.000 ha và một dự án trồng cây chuối tại tỉnh Savannakhet (cạnh cửa khẩu Lao Bảo) trên diện tích đất khoảng 50.000 ha.