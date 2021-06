Saigon Co.op có tân Bí thư Đảng ủy 38 tuổi, là chủ tịch UBND Q.10

Saigon Co.op tiền thân là Ban Quản lý Hợp tác xã mua bán TP.HCM được thành lập vào năm 1989, chính thức đổi tên từ năm 1998, hiện có 26 hợp tác xã thành viên. Đây là tổ chức kinh tế đặc thù giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa tại TP.HCM, được giao nhiệm vụ chính trong việc điều tiết, bình ổn thị trường ... Tổ chức Đảng và nhân sự cấp ủy tại Saigon Co.op do Thành ủy TP.HCM quản lý trực tiếp. Liên quan đến những bất thường trong việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%), vào đầu năm 2020, Thanh tra TP.HCM đã kết luận và chuyển cơ quan điều tra. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối ông Diệp Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vào tháng 7.2020. Đến cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Dũng về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.