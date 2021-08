Sáng 5.8 có 3.941 ca mắc Covid-19 trong nước tại 24 tỉnh, thành

Trong số các trường hợp mắc mới do lây nhiễm trong nước, tại TP.HCM có 2.349 ca, Bình Dương 497 ca, Tây Ninh 235 ca, Long An 189 ca, Tiền Giang 169 ca, Đồng Nai 110 ca, Đà Nẵng 92 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 66 ca, Vĩnh Long 58 ca, Bình Định 35 ca, Đồng Tháp 32 ca, An Giang 21 ca, Sóc Trăng 20 ca, Phú Yên 17 ca, Kiên Giang 12 ca.