Sáng nay có 78 ca mắc Covid-19 mới, 66 ca tại TP.HCM và Bắc Giang

Theo thông báo của Bộ Y tế, 78 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân Covid-19 thứ 12.901 - 12.978 tại Việt Nam.

Trong đó, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh An Giang.

76 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 46 ca, Bắc Giang 20 ca, Bắc Ninh 7 ca và Nghệ An 3 ca. 71/76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả; 5 ca đang được điều tra dịch tễ về nguồn lây nhiễm.

Cụ thể: 2 ca nhập cảnh là các bệnh nhân có mã số BN12915 - BN12916 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 19.6, 2 bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19.6 xác định 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 . Hiện, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.An Phú, tỉnh An Giang.