Sáng nay ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới, là ca nhập cảnh tại Tây Ninh

Trong số 2.421 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.520 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 1.804 ca đã được điều trị khỏi.

Ban Chỉ đạo cho biết, từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP.Chí Linh tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến nay, đã có 827 ca mắc do lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. 9/13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang , Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Sáng nay, 26.2, Học viện Quân Y (Hà Nội) sẽ triển khai giai đoạn 2 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS), tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam" Nano covax trên người tình nguyện. Giai đoạn này nghiên cứu được triển khai đồng thời ở 2 điểm, do Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng) thực hiện tại Hà Nội và Viện Pasteur TP.HCM ( Bộ Y tế ) thực hiện tại H.Bến Lức, tỉnh Long An, với 560 người tình nguyện có độ tuổi từ 18 đến 65 được tiêm.