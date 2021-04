Sắp xét xử vụ xâm phạm nhãn hiệu BIA SAIGON của Sabeco

Theo đó, pháp nhân thương mại bị đưa ra xét xử là Công ty CP tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Bia Sài Gòn, đường Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) và bị cáo bị đưa ra xét xử là Lê Đình Trung (Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Các sản phẩm trên đều có đặc điểm: trên bao bì sản phẩm thể hiện thông tin sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn bia Sàn Gòn Việt Nam; trên lon bia thành phẩm và vỏ lon bia chưa sử dụng có in các dấu hiệu “BIA SAIGON VIETNAM” và “hình khiên đứng” tại mặt trước; mặt sau lon bia có dấu hiệu “BIA SAIGON VIETNAM”; trên bề mặt bên của lon bia có dấu hiệu “BIA SAIGON VIỆT NAM”…

Cho rằng, các sản phẩm trên có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BIA SAIGON” đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Sabeco nên đội quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa, đồng thời lập hồ sơ kiến nghị khởi tố chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, hồ sơ vụ án thể hiện, đầu tháng 4. 2020, Lê Đình Trung với tư cách đại diện cho Công ty Bia Sài Gòn tìm và thỏa thuận với chủ Cơ sở sản xuất bia Biva để ký hợp đồng sản xuất bia mang nhãn hiệu “BIA SAIGON VIETNAM”.

Việc sản xuất các bên thực hiện được 2 lô hàng và đưa đi tiêu thụ, đến lô hàng thứ 3 in dấu hiệu “BIA SAIGON VIETNAM” và “hình khiên đứng” tại mặt trước, mặt sau lon bia in chữa “BIA SAIGON VIETNAM” , trên vỏ thùng bia thành phẩm và vỏ thùng bia chưa thành phẩm có in chữ “BIA SAIGON VIETNAM” và “hình con rồng”, thì bị phát hiện.