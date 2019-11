Sạt lở hàng loạt đường miền núi Quảng Ngãi

Bộ Công an vừa điều động thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.