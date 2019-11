Hậu tin bão số 6: Quảng Ngãi mưa lớn, lũ các sông đang lên

Hậu tin bão số 6, chiều 11.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai , tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do mưa lớn từ ngày 10.11 và từ sáng 11.11, lũ các con sông trên địa bàn đang lên từ chiều và tối nay.

Do không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6, đã gây ra cho địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 9 giờ 10.11 đến 9 giờ ngày 11.11 là từ 80-180 mm.

Theo đó, tại các xã: Ba Liên, Ba Lế, Ba Điền, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), lượng mưa đo được từ 212 đến hơn 261 mm; xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà hơn 218 mm.

Theo dự báo, khoảng chiều tối nay, mực nước hầu hết các sông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ dâng lên, trong đó, sông Vệ đạt 3,5 m, mức báo đọng (BĐ) 2; sông Trà Câu hơn 5 m, trên mức BĐ 2.

Theo báo cáo của Ban Tác chiến, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đã neo đậu an toàn trong và ngoài tỉnh, với 5.241 tàu thuyền/28.343 lao động; 59 lồng bè. Đến trưa nay, chưa nghe các địa phương báo cáo thiệt hại về tàu cá, bè nuôi thủy sản.

Báo cáo của biên phòng cũng cho biết, 2 tàu câu mực của xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) là QNg 90594TS có 41 lao động của ông Bùi Đức Thanh và tàu QNg 90909 TS, có 45 lao động của Trần Văn Tưởng, đang neo đậu tránh bão ở Philippines, hiện đang hết lương thực, nhiên liệu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xem xét, đề nghị hỗ trợ nhiên liệu và lương thực cho hai tàu câu mực nói trên về nước.

Đến sáng 11.11, 3.031 hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được di dời tránh bão ngày 10.11 đã về nhà an toàn