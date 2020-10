Sạt lở, hơn 50 người mất tích, tử vong ở Nam Trà My: ‘Chia hai cánh quân tìm kiếm cứu nạn’

Thảm họa sạt lở ở Nam Trà My: Do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam) xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân.