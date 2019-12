'Sát thủ' người Hàn Quốc có kế hoạch xuất cảnh trước khi gây án

Tối 25.12, Công an TP.HCM thông báo đã chính thức bắt được Lee Hyeongwon (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nghi phạm gây ra vụ tấn công một gia đình người Hàn Quốc tại P.Tân Phong, Q.7 vào rạng sáng 21.12 khiến người vợ tử vong; người cha, con gái (16 tuổi) bị thương nặng.

Theo Công an TP.HCM, Lee Hyeongwon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1.11 và đã có kế hoạch xuất cảnh.

Nghi phạm người Hàn Quốc Ảnh cắt từ clip

Việc bắt được nghi phạm là kết quả của sự tập trung chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an TP.HCM , các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, 24 quận huyện trên địa bàn; lực lượng an ninh cửa khẩu, Sở TT-TT.