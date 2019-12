Án mạng tại Phú Mỹ Hưng: Công an TP.HCM truy bắt 'sát thủ' người Hàn Quốc

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo một số thông tin trên báo chí về việc đã bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc (xảy ra tại P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM vào rạng sáng 21.12) là chưa chính xác. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tập trung lực lượng truy bắt nghi can này.