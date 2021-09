Sau 6.9, Hà Nội giãn cách cao hơn với 'vùng đỏ', còn lại theo Chỉ thị 15+

Báo cáo của UBND TP.Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều tác động tiêu cực. Nhiều chỉ số sản xuất và tiêu dùng của thành phố trong tháng 8 giảm so với tháng 7 như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất, nhập khẩu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm trên 2 con số (giảm 32,2% so với tháng 7 và giảm 51,2% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 6 tháng giảm 8,9%). Số doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng giảm 7% so với cùng kỳ; 2.204 doanh nghiệp giải thể, tăng 36%.