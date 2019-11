Sau cá heo, rùa xanh quý hiếm dạt vào bờ biển Hội An

Chiều 5.11, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một chú rùa biển bị thương nặng và đang tích cực tìm kiếm cơ quan chuyên môn có thể cứu chữa các vết thương trên cơ thể của chú rùa này.

Chú rùa xanh quý hiếm dạt vào bờ biển Hội An bị thương nặng ở cổ và bụng Ảnh: Nam Thịnh

Theo đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày (5.11), một số người dân đi tập thể dục ven bãi biển An Bàng (P.Cẩm An, TP.Hội An) tình cờ phát hiện chú rùa biển trôi dạt vào bờ nặng khoảng 12 kg, dài hơn 50 cm.

Tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường và khẩn trương thực hiện việc sơ cứu cho chú rùa đang trọng thương.

Theo ông Vũ, đây là chú rùa xanh thuộc nhóm động vật quý hiếm của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế. Ở Việt Nam, loài này cũng xếp vào hàng quý hiếm. Khi được phát hiện, rùa bị thương ở vùng bụng và cổ. Hiện mới sơ cứu vết thương và đang tích cực kết nối với cơ quan chuyên môn nhằm cứu sống chú rùa này.

Cũng theo ông Vũ, việc rùa bị thương dạt vào đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) không còn xa lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên rùa được phát hiện ở bờ biển An Bàng.

Điều đáng nói, cùng thời điểm phát hiện chú rùa biển, người dân cũng phát hiện một chú cá heo nặng khoảng 100 kg có dấu hiệu kiệt sức, mắc cạn ở khu vực cách Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) tầm 100 m. Sau khi hồi phục sức khỏe cho cá heo, lực lượng biên phòng cùng một số ngư dân đã dùng ghe đưa cá heo ra ngoài khơi.