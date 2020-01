Sau tiếng nổ lớn, tổ máy 300 MW nhiệt điện Uông Bí bốc khói đen

Trước đó, khoảng 16 giờ 39 ngày 12.1, tại tổ máy 300 MW của Công ty Nhiệt điện Uông Bí xảy ra sự cố bục ống sinh hơi và gây ra tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, tổ máy này đã tự động ngừng vận hành để đảm bảo an toàn. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, nguyên nhân của sự cố là do nhà máy phải đốt loại than cám mới (5a1), bởi nguồn cấp than nội địa không đủ vận hành các tổ máy (theo thiết kế, tổ máy của đơn vị dùng loại than cám 5a3, 5a4). Từ cuối năm 2019, để tăng lượng cung cấp than, TKV đã cung cấp than trộn nhập khẩu tương đương than cám 5a1, khác so với thiết kế.