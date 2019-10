Sẽ có Trung đoàn CSCĐ kỵ binh

Theo đó, Bộ Công an cho biết thời gian qua, Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đã kết luận, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng đối với việc tăng cường xây dựng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng thêm về lực lượng, tổ chức mới như: thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Trung đoàn CSCĐ kỵ binh