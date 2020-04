Sẽ cưỡng chế sai phạm của Công ty 379 tại chung cư Athena Complex Xuân Phương

Theo văn bản UBND quận Nam Từ Liêm trả lời kiến nghị của Ban Quản trị chung cư Athena Complex Xuân Phương ở phường Phương Canh, việc Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 (Công ty 379) là chủ đầu tư đã xây dựng các ki ốt tại tầng 1 chung cư này là sai thiết kế được duyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

UBND quận Nam Từ Liêm khẳng định, việc Công ty 379 biến phần diện tích để xe ở tầng 1 chung cư Athena Complex Xuân Phương thành một số ki ốt để bán là sai thiết kế được duyệt. Đồng thời, chủ đầu tư không sửa sai, chưa đình chỉ hoạt động kinh doanh tại các ki ốt xây dựng sai thiết kế là chưa thực hiện chỉ đạo của chính quyền.

Đã yêu cầu phá dỡ

Theo UBND quận Nam Từ Liêm, ngày 27.2, UBND phường Phương Canh đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng, Phòng Quản lý đô thị lập biên bản vi phạm hành chính đối với vi phạm của Công ty 379 tại tầng 1 chung cư Athena Complex Xuân Phương.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ các phần công trình xây dựng sai thiết kế tại tầng 1 tòa nhà. Ngày 31.3, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục có văn bản chỉ đạo việc thực hiện cưỡng chế, phá dỡ phần công trình vi phạm.

Dù vậy, nhiều cư dân tại chung cư Athena Complex Xuân Phương vẫn bức xúc cho rằng, vi phạm của Công ty 379 tại tầng 1 tòa nhà là “xẻ thịt” diện tích để xe làm ki ốt để bán, cho hoạt động kinh doanh thu lợi bất chính đã diễn ra từ lâu, nhưng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không hiểu vì sao lần lữa chưa xử lý dứt điểm.

Cư dân chung cư Athena Complex Xuân Phương căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì, sổ đỏ Ảnh Lê Quân

Bà Đỗ Thị Hằng, Trưởng Ban quản trị chung cư Athena Complex Xuân Phương, cho biết trong hợp đồng mua bán Công ty 379 ký với người mua căn hộ thì phần diện tích tầng 1 chỉ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ 2 - 3 bánh phục vụ cư dân

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý phân lô khu vực này và bán ki ốt cho khách hàng, gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, diện tích chung bị ảnh hưởng, an ninh, an toàn của tòa nhà không được đảm bảo.

Cưỡng chế khi hết dịch bệnh Covid-19

Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo việc cưỡng chế vi phạm của Công ty 379 tại chung cư Athena Complex Xuân Phương.

Trưởng Ban Quản trị chung cư Athena Complex Xuân Phương cho biết thêm, sau khi cư dân căng băng rôn đòi sổ hồng, quỹ bảo trì và UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản yêu cầu, đến ngày 2.3, Công ty 379 mới chuyển 1 tỉ đồng cho Ban quản trị.

Đến nay, vẫn còn khoảng 8,3 tỉ đồng chưa bàn giao. Công ty 379 còn chậm làm sổ hồng cho cư dân gần 2 năm, sau khi nhận nhà và dọn đến ở.

Về việc này, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho hay, đã ra văn bản lần 3 yêu cầu Công ty 379 bàn giao tiền quỹ bảo trì còn lại cho Ban Quản trị chung cư Athena Complex Xuân Phương.