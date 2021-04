Siết biên giới ngăn Covid-19: Nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng do nhập cảnh trái phép

Trong quý 1 năm nay, Bộ Công an cũng phát hiện 400 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại một số tỉnh như: Nghệ An, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP.HCM, An Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Long An... Ngoài ra, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép cũng khá phức tạp.