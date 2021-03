“Lọt lưới” người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hôm qua 10.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ xe khách giường nằm 65B-017.81 chạy tuyến Quảng Ninh - Cần Thơ chở 57 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc (TQ) vào Việt Nam , trong đó có 53 người TQ, 4 người Việt Nam , bị lực lượng Biên phòng Nghệ An phát hiện vào ngày 9.3, khi đang chạy trên QL1A thuộc địa phận TX.Hoàng Mai (Nghệ An).

Tại Long An, từ ngày 24.2 - 8.3, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 33 người TQ đang tìm cách sang Campuchia. Những người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn biên giới phía bắc của Việt Nam, được đón về TP.HCM rồi đưa đến khu vực biên giới tỉnh Long An để sang Campuchia tìm việc làm.

Chiều 10.3, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan đến việc bắt giữ 34 người TQ vào ngày 4 và 7.3, qua điều tra, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện đường dây tổ chức cho người TQ xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh.

Theo đại tá Nơi, sở dĩ lực lượng công an bắt giữ được 34 người TQ này là do người dân cung cấp thông tin. Đến nay, qua điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt 1 người trong đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép và hiện đang xem xét ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

“Trong ngày 11.3, Công an tỉnh An Giang sẽ đưa thêm chiến sĩ về khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia, tại khu vực tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, nhằm siết chặt tuyến biên giới. Mặt khác, công an tỉnh tiếp tục phát động rộng rãi phong trào quần chúng ở các huyện biên giới để nhân dân kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới cho lực lượng công an truy bắt”, đại tá Nơi thông tin thêm.