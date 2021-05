'Siêu trộm' miền Tây: Trộm sà lan hơn 200 tấn khi đang trốn truy nã

Ngày 6.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Hoàng (55 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . "Siêu trộm" Đặng Văn Hoàng đã trộm một sà lan hơn 200 tấn trong lúc trốn truy nã vì... trộm sà lan.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13.4, anh Nguyễn Hữu Hoàng đến công an trình báo bị mất trộm sà lan số hiệu TG-13829, tải trọng 210 tấn, đang neo đậu chờ nhận cát trên sông thuộc xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác lập chuyên án, khẩn trương tổ chức truy tìm thì phát hiện sà lan này đang neo đậu tại đoạn sông thuộc ấp Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long.

Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh trong khu vực ĐBSCL điều tra truy tìm thủ phạm. Đến ngày 15.4, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ " siêu trộm " Đặng Văn Hoàng khi đang gạ bán chiếc sà lan cho một doanh nghiệp trên địa bàn H.Long Phú (Sóc Trăng).