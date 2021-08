Sóc Trăng: 9 người thuê xe cấp cứu đi phục vụ đám tang khi đang giãn cách

9 người này đã thuê xe cấp cứu của một trại hòm để đi phục vụ một đám tang. Hành vi này vi phạm Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt được đề nghị là 15 triệu đồng một người. “Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt”, ông Danh nói.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Viên An, khoảng 17 giờ ngày 7.8, tổ tuần tra giám sát phòng, chống dịch Covid-19 xã Viên An phát hiện trên địa bàn ấp Bưng Sa, xã Viên An có một xe cấp cứu tư nhân xin qua chốt kiểm dịch. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe cấp cứu BS 83A-057.23, do tài xế T.B (44 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên) điều khiển có 9 người khác gồm: T.T.T (54 tuổi), T.V.V (23 tuổi), T.S (45 tuổi), L.C (31 tuổi), T.V.T (52 tuổi), T.H.T (29 tuổi), N.V.N (22 tuổi), D.M.T (23 tuổi), L.K.H (38 tuổi), cùng ở TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên. Tổ giám sát đã yêu cầu nhóm người trên trên đến Trạm Y tế xã khai báo y tế và tiến hành test nhanh với kết quả tất cả đều âm tính với Covid-19.