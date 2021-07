Sóc Trăng: Lập biên bản tài xế chở thuốc lá lậu, còn dúi tiền vào tay CSGT xin cho qua

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 13.7, Tổ tuần tra kiểm soát, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, do thượng úy Trần Thanh Phương trực tiếp đến chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19, tại xã Đại Hải, H.Kế Sách, Sóc Trăng.

Tại đây, khi lực lượng dừng xe ô tô 4 chỗ BS 51H - 532.94 để kiểm tra thì tài xế bất ngờ tông cửa, bỏ chạy vào khu vực vườn rậm của người dân. Tổ công tác cùng người dân rượt đuổi nhưng do trời tối, vườn nhiều cây cối nên đối tượng đã tẩu thoát. Qua kiểm tra xe BS 51H - 532.94 bỏ lại hiện trường, lực lượng phát hiện trong xe chở 600 cây thuốc lá ngoại nhập lậu . Đồng thời, phát hiện giấy xét nghiệm Covid-19 mang tên Huỳnh Long Tân (44 tuổi, ở Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khoảng 2 giờ cùng ngày (13.7), lực lượng tiếp tục dừng xe ô tô 4 chỗ BS 95A - 069.99, do tài xế Hà Quốc Nhi (29 tuổi, ở An Giang) điều khiển chở theo hai người là Lê Hùng Thái (55 tuổi), Lê Ngọc Thảo (37 tuổi, cùng ở H.Châu Phú, An Giang). Qua kiểm tra, phát hiện trong xe chở 149 cây thuốc lá nhập lậu. Ngoài ra, phát hiện tài xế Nhi có giấy bệnh án điều trị nghiện chất thuốc phiện, cùng gói bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua làm việc, tài xế Nhi thừa nhận có sử dụng ma túy.

Theo thượng úy Trần Thanh Phương, khi dừng xe BS 95A - 069.99, lực lượng đề nghị tài xế mở cốp xe để kiểm tra thì phát hiện tài xế giấu người trong cốp (Thái và Thảo - PV) để trốn kiểm soát dịch. Lúc này, tài xế dúi vào tay lực lượng 500.000 đồng để xin cho đi, nhưng lực lượng từ chối, kiên quyết kiểm tra, xử lý. Qua làm việc, tài xế khai nhận chở thuốc lá từ H.Tịnh Biên (An Giang) đến Cà Mau bán.