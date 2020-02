Sóc Trăng: Truy bắt 2 'hiệp sĩ' giả danh công an cướp sòng bạc

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt tạm giam 3 'hiệp sĩ' giả danh công an để cướp sòng bạc, đồng thời truy bắt 2 nghi can khác đã bỏ trốn.

Hoàng Quyết Tâm (ảnh phải) và Nguyễn Minh Kha tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Công an cung cấp Ảnh: Công an cung cấp Hoàng Quyết Tâm (ảnh phải) và Nguyễn Minh Kha tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng