Sớm có chiến lược phòng chống dịch trong khu công nghiệp

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp Sau cuộc họp Thường trực Chính phủ, tối 24.5, Thủ tướng có công điện về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết dừng hoạt động các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp không đảm bảo an toàn, bắt buộc khai báo y tế với tất cả người lao động, xử phạt nghiêm trường hợp không khai báo...