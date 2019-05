Sớm giải quyết quyền lợi cho người mua đất của Bách Đạt An

Các dự án này do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư; Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối, mở bán.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã mời người dân đến trụ sở tiếp công dân tỉnh để đối thoại. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc kiểm tra toàn diện sự việc theo hướng đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Đề nghị bà con không để các đối tượng kích động, xúi giục gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam , cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm việc với hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam để tìm phương án giải quyết giúp người dân. Qua làm việc với hai công ty trên thì Công ty Hoàng Nhất Nam đã chuyển hơn 280 tỉ đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng, cho Công ty Bách Đạt An để thực hiện dự án. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa thống nhất được quan điểm nên vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc để làm rõ.