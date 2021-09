Sống chung với dịch Covid-19: Đà Nẵng phạt nhiều shipper vi phạm quy định phòng dịch

Trước đó, tối 7.9 tại chốt kiểm soát Covid-19 C4 (Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn, TP.Đà Nẵng), lực lượng liên ngành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính shipper P.T.H. (nhân viên một hãng giao hàng công nghệ ) không sử dụng trang thiết bị y tế theo quy định như trang phục bảo hộ, găng tay, kính chống giọt bắn và chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chiều 7.9, tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Bá Phát (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), lực lượng trực chốt cũng phát hiện anh Đ.H.T. (nhân viên Công ty TNHH giao hàng Flex Speed) vi phạm các điều kiện khi giao hàng hóa như không mặc trang phục y tế, không đeo bao tay, chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Lực lượng chốt kiểm soát lập biên bản chuyển Công an Q.Liên Chiểu xử phạt anh Đ.H.T. 7,5 triệu đồng về vi phạm quy định chống dịch.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, hiện nhiều shipper khi bị kiểm tra đều cho rằng đơn vị chủ quản không yêu cầu họ thực hiện các quy định như trang phục bảo hộ. Do đó, công an thành phố khuyến cáo các doanh nghiệp giao vận hàng hóa chấp hành đúng các yêu cầu bắt buộc khi đội hình shipper hành nghề, để đảm bảo phòng chống Covid-19.