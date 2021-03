'Sốt đất' sân bay Técníc Hớn Quản: 'Cò đất', môi giới đã... bay hết

Cơn 'Sốt đất' ở sân bay Técníc Hớn Quản đã hết sốt

Địa bàn 2 xã Tân Lợi và An Khương (H.Hớn Quản), khu vực được đồn thổi gần nơi sẽ được xây dựng sân bay Técníc trong tương lai, nay đã không còn cảnh hàng trăm ô tô, xe máy chen chúc nhau trên đường. Cũng không còn cảnh mua bán nhộn nhịp, náo nhiệt, “chốt kèo” liên tục diễn ra trên đường như thời điểm trước đó vài ngày. Giờ đây, "cò đất”, đầu cơ, môi giới đã "bay" đi hết. Chỉ còn lại vài ba người địa phương, "thổ địa" ngồi bên đường tám chuyện, "cầu may" người đến hỏi mua đất.

Cảnh nhộn nhịp trên tuyến đường liên xã Tân Lợi và An Khương (H.Hớn Quản) vào ngày 25.2 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Rảo quanh một vòng 2 xã Tân Lợi và An Khương (H.Hớn Quản), chúng tôi hầu như không thấy bóng dáng ô tô biển số ngoại tỉnh đổ về như trước đó. Rất hiếm mới thấy một xe chạy vào khu vực “điểm nóng”, nơi mà cách đây vài ngày được giới đầu cơ, môi giới săn đón, thổi giá sau khi cọc mua được của người dân.

Dọc các tuyến đường chỉ còn những biển, bảng treo bán đất kèm số điện thoại được viết sơ sài trên các tầm bìa carton, dựng vội bên lề đường.

Tuyến đường liên xã An Khương - Tân Lợi đã trở lại vẻ yên bình vốn có ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi thấy xe chúng tôi với biển số ngoại tỉnh dừng lại, ngay lập tức một người môi giới đến chào mời mua đất. Xung quanh còn 2, 3 người đang cầm cả chục bản photocopy sổ đất chờ chào mời.

Một nam thanh niên môi giới tại địa phương cho biết: "Hiện nhiều lô đất, nhà dân dọc tuyến đường liên xã An Khương - Tân Lợi này đã được chủ mới cọc tiền mua vài ngày trước. Giờ họ muốn bán lại và gửi cho người địa phương. Có một số chủ do cần tiền gấp nên “chấp nhận lỗ” 20% đến 30% và có thể thương lượng thêm so với giá người ta mua trước đó nếu các anh muốn mua. Hiện giờ giá rẻ hơn nhiều so với trước nhưng nói thật rất ít người hỏi mua, khác hẳn với cách đây chỉ vài ngày".

Không còn hình ảnh ô tô, xe máy chạy tấp nập trên đường tìm mua, bán đất. Giờ chỉ còn các biển rao bán đất được treo bên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Những ngày cao điểm của cơn sốt đất tại đây, một nhóm nhà đầu tư hùn vốn, quyết định “lướt sóng” một thửa đất có vị trí đẹp của người dân địa phương với giá hơn 20 tỉ đồng (trong khi giá trị thực chỉ hơn 2 tỉ đồng). Nhóm mua đặt cọc cho chủ đất 4 tỉ đồng. Sau đó ít ngày lại có một nhóm khác đến trả giá miếng đất này với giá 30 tỉ đồng và đề nghị chủ đất đền cọc cho người mua trước đó để nhóm này mua lại.

Tuy nhiên, nhờ có sự cảnh báo kịp thời về chiêu trò của giới "cò" đất nên chủ đất không chấp nhận và giữ lời hứa bán cho nhóm đặt mua đầu tiên. Đến nay, nhóm đặt cọc mua đất vẫn chưa kiếm được người mới để bán lô đất trên.

Chưa có giao dịch biến động thực tế

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND H.Hớn Quản, cho biết: “Thời gian qua rất nhiều đối tượng trong, ngoài tỉnh về địa phương đẩy giá đất cao hơn rất nhiều lần so với thực tế. Hiện nay, các đối tượng thông tin tại thực địa giao dịch thành công. Còn trên mạng xã hội, các đối tượng, các nhóm cơ hội này đăng về việc đặt cọc liên tục và chốt cọc liên tục. Tuy nhiên, trên thực tế về hồ sơ điều chỉnh biến động, huyện chưa nhận được các hồ sơ điều chỉnh biến động tại khu vực này”.

Tuyến đường liên xã Tân Lợi và An Khương vắng vẻ sau khi cơn sốt đất đi qua ẢNH: H.G

Trước tình trạng phức tạp do các " cò đất ", giới đầu cơ thổi giá đất nêu trên, liên tục trong các ngày 24 và 25.2 vừa qua, UBND H.Hớn Quản đã ban hành các văn bản, phát đi cảnh báo và yêu cầu các đơn vị kiểm tra, kiểm soát chặt việc sang nhượng đất, trật tự xây dựng tại khu vực này.

UBND H.Hớn Quản khuyến cáo người dân cũng như các nhà đầu tư không để các đối tượng đầu cơ lôi kéo, xúi giục mua bán đất khu vực sân bay Técníc cũng như vùng lân cận xã An Khương và Tân Lợi; tránh rơi vào bẫy "làm giá", thổi giá trục lợi của các đối tượng đầu cơ; cùng với đó phải xem xét tính pháp lý cũng như giá trị thực của thửa đất trước khi giao dịch.

“Hiện địa phương đang rất lo cho việc nếu các đối tượng xúi giục được các hộ dân bán mất hết hết đất sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ đói nghèo trong thời gian tới. Với tình hình hiện nay, có thể các đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện các hành vi như vừa qua. Người dân phải xem lại giá trị thực các khu đất của mình, tránh rơi vào bẫy làm giá, thổi giá, “bẻ cò” của các đối tượng này”, bà Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND H.Hớn Quản, cho biết thêm.