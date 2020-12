Sương muối xuất hiện dày đặc trên đỉnh Fansipan

Ngày 21.12, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ thấp nhất trong ngày đo tại TX.Sa Pa (Lào Cai) là 4 độ C, còn tại khu vực đỉnh núi Fansipan đã xuất hiện sương muối với mật độ dày nhất tính từ đầu mùa đông năm nay (ảnh). Ông Lưu Minh Hải giải thích, sương muối hình thành trong điều kiện trời quang mây, không có mưa và nền nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Khi đó, lớp hơi nước gần mặt đất sẽ ngưng kết thành sương muối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh hiện có cường độ ổn định, nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ có xu hướng tăng lên nhưng rét vẫn còn duy trì đến khoảng ngày 24 - 25.12. Dự báo ở các tỉnh Bắc bộ nhiệt độ phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C. Khu vực tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ 22 - 25 độ C, trời rét.