Tai nạn giao thông trên QL1: Cắt cabin, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 25.4, trên QL1, đoạn giao với tỉnh lộ 74, qua thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị), xe đầu kéo BS 37C - 101.28 kéo theo rơ moóc BS 37R - 004.56 do Trịnh Đình Hồng (30 tuổi, trú tại TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy hướng bắc - nam va chạm với xe tải BS 75C - 089.44 do Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) điều khiển hướng ngược lại.