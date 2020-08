Tai nạn lao động ở Long An làm 2 người chết, 6 người bị thương

Chiều 28.8, thượng tá Lê Thành Trung, Trưởng công an H.Đức Hòa ( Long An ), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, làm 2 người chết, 6 người bị thương.