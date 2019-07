Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh, 5 người thương vong: Xe khách bị nổ lốp

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Trong số 5 nạn nhân được đưa vào cấp cứu thì 1 người tử vong chỉ sau ít phút khi đến bệnh viện. Chúng tôi đã huy động 4 kíp mổ để cứu các nạn nhân".

Cũng theo ông Mạnh, do bị va chạm quá mạnh nên đến khoảng 10 giờ 15 phút đã có nạn nhân thứ 2 tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị đa chấn thương, tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Hai nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Tất (54 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) và chị Trần Thị Thảo (40 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long).

Ba người bị thương, gồm: chị Phạm Thị Thùy Nhiên (36 tuổi, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), ông Phạm Văn Linh (69 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) và anh Nguyễn Trọng Nguyên (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình). Trong đó, chị Nhiên và ông Linh bị chấn thương sọ não, anh Nguyên bị đa chấn thương.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người trực tiếp chỉ huy kíp mổ cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, cho biết trong số các nạn nhân bị thương, nặng nhất là chị Phạm Thị Thùy Nhiên. Chị Nhiên bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy xương quay tay, vỡ gan độ 1.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long cho biết, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là do xe khách 45 chỗ bị nổ lốp , tài xế đã đạp phanh nhưng không được. Chiếc xe lao sang làn đường ngược chiều, đâm liên tiếp vào nhiều xe máy. Sau đó, tài xế bẻ lái, đánh xe trở lại làn đường ban đầu nhưng do mất lái, xe lại chồm lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi húc đổ cây xanh, lan can bên đường.