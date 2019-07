'Tai nạn máy bay trong quân đội Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước khác'

Chiều nay, 9.7, tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ Quốc phòng , báo chí đã nêu vấn đề về tình trạng nhiều vụ tai nạn may bay trong quân đội xảy ra trong thời gian qua và đặt câu hỏi: liệu có hay không tình trạng các thiết bị quân sự đã cũ, hỏng dẫn tới tình trạng mất an toàn khi bay, gây tai nạn?

Trả lời câu hỏi này, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), cho biết trong số các vụ tai nạn máy bay quân sự xảy ra, có 1 vụ là tai nạn bay cấp 1 xảy ra vào ngày 14.6 vừa qua của một máy bay huấn luyện thuộc Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân), khiến 2 phi công hy sinh.

Ông Đức cho hay, đối với vụ việc này, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về an toàn bay ngay sau đó.

"Nguyên nhân của vụ việc là do động cơ của máy bay làm việc không ổn định, công suất động cơ giảm nên phi công quyết định hạ cánh bắt buộc ở bãi ngoài. Điều này có nghĩa là máy bay không hạ cánh trên đường băng mà hạ cánh xuống một địa hình không bằng phẳng, nên đã xảy ra tai nạn", ông Đức cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức chủ trì buổi họp báo chiều 9.7 Ảnh Lê Hiệp

Cũng theo tướng Đức, nhìn chung, trong những năm vừa qua, có một số vụ tai nạn máy bay trong quân đội xảy ra. Tuy nhiên, theo ông Đức, đối với ngành hàng không, chúng ta không thể nói hay được. Với những nước tiến tiến như Mỹ, Nga thì việc xảy ra tai nạn máy bay cũng không phải hiếm.

"Tai nạn máy bay của chúng ta có nhiều nguyên nhân. Có những vụ việc là do thời tiết xấu, như vụ tai nạn máy bay Su-22 tại Nghệ An (26.7.2018 - phóng viên), hay như vụ tôi vừa nêu là do trục trặc động cơ...", ông Đức giải thích, và khẳng định "số vụ việc tai nạn máy bay của Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước khác".

Mặc dù vậy, ông Đức cho rằng chúng ta cũng không chủ quan trong vấn đề này.

Trước đó, ngày 26.7.2018, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 , Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, gặp sự cố khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện khiến 2 phi công hy sinh. Sự việc sau đó đã được Bộ Quốc phòng kết luận là máy bay bay vào vùng thời tiết xấu.