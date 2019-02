Tài xế nói sử dụng ma túy để chống... mệt mỏi

Chiều 13.2, Phòng CSGT Đường bộ (PC08) Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao vụ một tài xế dương tính với ma túy và tàng trữ ma túy cho Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12.2, lực lượng Phòng CSGT Đường bộ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an TP.Cần Thơ và Công an Q.Cái Răng tổ chức tuần tra kiểm soát theo chuyên đề về đo nồng độ cồn , kiểm tra ma túy đối với tài xế chạy xe khách, xe container trên QL1A, đoạn dưới chân cầu Cần Thơ

Tổ công tác phát hiện xe đầu kéo BS 65C - 106.43 kéo theo sơ mi rơ moóc BS 65R - 000.17 do tài xế Lê Trịnh Ngọc Khánh (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Khánh dương tính với chất ma túy. Khánh khai nhận mình chở hàng từ TP.HCM về Đồng bằng sông Cửu Long, do lái xe đường dài nên sử dụng ma túy để chống... mệt mỏi.

Khi kiểm tra xe tải, lực lượng công an phát hiện 1 túi ni lông, bên trong có 1 gói chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó phụ trách Phòng PC08 (Công an TP.Cần Thơ), cho biết thực hiện kế hoạch của Công an TP.Cần Thơ, từ ngày 21 đến 31.1, CSGT các đội, trạm CSGT Cửa ô Hưng Phú; Trạm CSGT Cửa ô Ba Láng; Trạm CSGT số 2 trực thuộc Phòng kết hợp với Cảnh sát ma túy và Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.Cần Thơ kiểm soát trên 200 xe khách và xe tải. Qua đó, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và 175 trường hợp vi phạm khác, phạt tiền hơn 326,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp.