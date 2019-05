Tài xế taxi cạy cốp xe, trộm 200 triệu đồng trong lúc chở con đến trường

Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (28 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Nam đang hành nghề lái taxi ở Long An. Và số tiền bị trộm là 200 triệu đồng.