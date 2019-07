Tài xế taxi Vinasun bỏ mặc 'cô gái tử vong bên vỉa hè': Vẫn đang điều tra

Trước đó, tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM; lái xe taxi Vinasun) có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hơn 3 giờ sáng 25.6 tại ngã tư Võ Công Tồn - Tân Hương, Q.Tân Phú (TP.HCM). Hậu quả của vụ tai nạn này, có một cô gái trẻ tử vong , là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, ngụ Bến Tre); 1 nạn nhân nam bị thương, là Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế taxi Vinasun Đặng Tấn Phú có xuống xe đứng nhìn nạn nhân, nhưng ngay sau đó vội lên xe thoát khỏi hiện trường. Thời gian "nán lại" hiện trường của người tài xế này, chỉ khoảng 13 giây.

"Vụ tai nạn giao thông bên vỉa hè Sài Gòn" này khiến dư luận xôn xao về thói vô cảm trong các tình huống tai nạn giao thông, ứng cứu nạn nhân bị nạn... những ngày vừa qua.

Khi làm việc với công an, tài xế Đặng Tấn Phú thừa nhận mình có liên quan trong vụ việc. Công an tiến hành kiểm tra chất kích thích, ma túy đối với tài xế Phú. Sau khi có kết quả âm tính với chất kích thích, tài xế Phú được cho về nhà. Bước đầu, Công an Q.Tân Phú xác định tài xế Phú điều khiển taxi rẽ trái mà không bật đèn xi nhan, bỏ đi khỏi hiện trường sau tai nạn mà không trình báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an Q.Tân Phú cũng cho biết, sau tai nạn tài xế Phú ở lại hiện trường trong 13 giây rồi bỏ đi. Khai nhận với công an, tài xế Phú cho biết lúc xảy ra vụ việc thấy nạn nhân co giật, quá hoảng loạn nên đã điều khiển taxi bỏ đi khỏi hiện trường.