Tài xế xe buýt bị tấn công ở TP.HCM: ‘Họ dồn tôi đến đường cùng’

Chiều 22.12, tài xế Quách I Rắc vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà bị nhóm côn đồ tấn công khi điều khiển xe buýt số 8 trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Trao đổi với Thanh Niên, tài xế Rắc nói ngày hôm qua 21.12 và hôm nay 22.12, anh không đụng chạm, va quẹt hay cự cãi trên đường, bản thân anh cũng không có mâu thuẫn với ai.

“Tôi đang trả khách thì bị khoảng 6 - 8 người chém cửa kính, rồi chém vào người nhưng tôi né được và chạy vào đường giữa hai hàng ghế. Sau đó, các đối tượng chém toàn bộ cửa kính dọc theo thân xe để tấn công khi tôi chạy xuống dưới”, tài xế Rắc kể.

Công an đến ghi nhận hiện trường sau vụ tấn công xe buýt số 8

Vào thời điểm trả khách, trên xe buýt có khoảng 10 người. Nhóm côn đồ đập phá cửa kính và tấn công tài xế khiến hành khách hoảng loạn. Nhiều người đòi xuống xe nhưng tài xế ngăn cản bởi lúc đó hỗn loạn, nếu mở cửa cho khách xuống thì hành khách có thể bị thương tích do nhóm côn đồ gây ra. Đợi đến lúc nhóm côn đồ bỏ đi, anh Rắc mới mở cửa xe để hành khách xuống.

Công an P.Hiệp Bình Chánh thụ lý giải quyết, HTX Quyết Thắng đang tiến hành trích xuất dữ liệu camera để cung cấp cho công an. Phía Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm nhóm côn đồ.