Tạm đình chỉ công tác 2 trung tá Đội Cảnh sát giao thông - trật tự

Liên quan đến vụ làm rõ clip cảnh sát giao thông - cảnh sát trật tự 'bị sếp can thiệp' khi xử lý xe vi phạm, sáng 11.12 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Cảnh sát trật tự, và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông – Cảnh sát trật tự (Công an H.Trảng Bom, Đồng Nai).