Tạm đình chỉ Giám đốc bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 vụ bệnh nhân lập ‘phòng bay’

Bộ Y tế cũng đã cử đoàn công tác có thành viên là lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Y tế tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 (tại H.Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là những vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để làm rõ trách nhiệm đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1.

Bộ Y tế cũng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với các cá nhân liên quan, gồm: bác sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền. Đây là Khoa trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý.

Việc đình chỉ nhiệm vụ với các trường hợp trên nhằm phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý đã bị Công an TP.Hà Nội bắt vì hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và " tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại phòng bệnh nội trú của Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 từ năm 2018. Trong thời gian này, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện và từ ngày 7.1.2021 bị Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do Quý có tiền sử và bệnh án tâm thần, nên được cơ quan chức năng trả về BV Tâm thần T.Ư 1 để tiếp tục điều trị.