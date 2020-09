Tạm đình chỉ phó trưởng công an xã nổ súng khiến nam sinh Nam Định bị thương

Ngày 7.9, Công an H.Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Công an H.Nghĩa Hưng đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam (H.Nghĩa Hưng), để Thanh tra Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra tối 4.9. Thời hạn đình chỉ là 15 ngày.