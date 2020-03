Tạm giam 3 đối tượng gắn camera ở hàng loạt khách sạn để tống tiền khách

Chiều 17.3, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng, gồm: Đoàn Duy Hướng (27 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái); Nguyễn Chí Công (43 tuổi); và Trịnh Công Linh (34 tuổi), cùng trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản