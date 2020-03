Bến Tre: Camera bóc mẽ người giúp việc trộm tiền của chủ nhà

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2020, bà H. được ông D.M.T. (ở ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, H.Châu Thành) thuê để giúp việc nhà. Chiều 13.3, lúc dọn dẹp, thấy phòng ông T. mở cửa, bà H. bước vào và thấy trên bàn có nhiều cọc tiền. bà H. đã lén giấu cọc tiền trong người, sau đó tiếp tục làm việc nhà.

Ông sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an H.Châu Thành. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ở nhà ông T., Công an H.Châu Thành xác định bà H. đã trộm tiền của chủ nhà. Tại cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.