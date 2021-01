Tạm giam 4 nghi can chuyên trộm và tiêu thụ hoa phong lan đột biến

Ngày 12.1, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Hữu Hoàng, Hoàng Ngọc Vấn Lục, Bùi Duy Long và Mạc Phi Long.