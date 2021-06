Tạm giam 9 bị can trong đường dây tín dụng đen với hơn 7000 khách vay

Chiều 22.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trú trên địa bàn để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.