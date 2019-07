Tạm giam lái xe gây tai nạn làm 5 người chết ở Hải Dương

Ngày 26.7, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Công an huyện Kim Thành cũng đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.