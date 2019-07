Tạm giam người cha bóp cổ, vứt xác con gái xuống sông Hàn

Chiều 29.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ H.Hưng Hà, Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người

Lời khai của người cha giết con gái, vứt xác xuống sông Hàn

Theo điều tra, đầu năm 2018, Hời và vợ chia tay. Tháng 3.2018, Hời dẫn con gái đầu B.T.U.N (8 tuổi) vào Đà Nẵng gửi nuôi ở chùa Quang Châu (H.Hòa Vang). Đến tháng 7.2018 Hời kết hôn và thuê khách sạn tại Đà Nẵng sống với chị L.J (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Tháng 1.2019, khi Hời đón con gái về sống cùng chị L.J thì thường xuyên mâu thuẫn, dẫn đến rạng sáng 1.2 chị L.J bỏ về Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, Hời la mắng con gái vì uống sữa đổ trên giường; cháu N. cãi lại, Hời đang bực tức nên bóp cổ khiến con gái chết ngạt . Sau đó, Hời bỏ xác con vào bao tải, chở lên cầu Thuận Phước vứt xác xuống sông Hàn

Như Thanh Niên thông tin, trước đó Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, nhưng Viện KSND TP.Đà Nẵng không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can do không tìm thấy thi thể cháu N., nên Hời được thả.

Sau đó, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an, thông qua hoạt động tương trợ tư pháp với Hàn Quốc để bổ sung các chứng cứ. Cùng với nhiều chứng cứ khác nên dù chưa tìm thấy thi thể cháu N., CQĐT vẫn xác định hành vi giết người của Hời là có cơ sở.